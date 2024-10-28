Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Єрмак прокоментував ідею переговорів із Росією
Єрмак прокоментував ідею переговорів із Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині 5 людей загинули, 13 поранені через російську агресію (доповнено)

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, медичний заклад, понівечили будинки та інфраструктуру. 

На Херсонщині 5 людей загинули, 13 поранені через російську агресію (доповнено)
Обстріли Херсонщини, фот ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби у Херсонській області через російську агресію 5 людей загинули, ще 13 – дістали поранення. Серед поранених є одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Комишани, Білозерка, Інженерне, Дніпровське, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка та Трудолюбівка.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, медичний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 багатоповерхівок та 22 приватні будинки. 

Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, газогін, приватні та сільськогосподарські транспортні засоби.

Як уточнили у прокуратурі, 27 жовтня близько 21:20 російські військові масовано обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Херсона
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська обалсна прокуратура
Наслідки обстрілу Херсона

У Бериславі росіяни з дрона скинули вибухівку із хімічною речовиною на блокпост. Хімічні опіки отримали троє поліцейських.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies