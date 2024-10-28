Російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, медичний заклад, понівечили будинки та інфраструктуру.

Упродовж доби у Херсонській області через російську агресію 5 людей загинули, ще 13 – дістали поранення. Серед поранених є одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Комишани, Білозерка, Інженерне, Дніпровське, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка та Трудолюбівка.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, медичний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 багатоповерхівок та 22 приватні будинки.

Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, газогін, приватні та сільськогосподарські транспортні засоби.

Як уточнили у прокуратурі, 27 жовтня близько 21:20 російські військові масовано обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Фото: Херсонська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Херсона

Фото: Херсонська обалсна прокуратура Наслідки обстрілу Херсона

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