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У Миколаївській області уламки "шахедів" пошкодили будинки та авто

Через уламки дронів зайнялася пожежа, її ліквідували. 

У Миколаївській області уламки "шахедів" пошкодили будинки та авто
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

У ніч на 28 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили чотири БпЛА типу Shahed 131/136. 

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у Вознесенському районі уламками пошкоджено три приватних будинки, господарчі споруди та автомобіль. 

Також на відкритій території за межами населеного пункту відбулося займання трави, яке оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.

Крім цього, учора, 27 жовтня, ворог сім разів атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. 

У с. Дмитрівка один із БпЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Сталася пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали.

Також учора, 27 жовтня, о 15:07 та 16:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів, а о 15:46 атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

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