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Росіяни атакували 10 населених пунктів Запоріжжя, є поранені

Поранені жінка та двоє чоловіків поранені у двох районах області. 

Росіяни атакували 10 населених пунктів Запоріжжя, є поранені
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Поранені  жінка та двоє чоловіків у Запорізькому та Пологівському районах. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська Росії здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Новодарівці. 

264 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай.

Обстрілом з РСЗВ ворог накрив Малу Токмачку.

106 артобстрілів завдано по території Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новодарівки. 

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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