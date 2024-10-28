Росіяни атакували 10 населених пунктів Запоріжжя, є поранені

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

106 артобстрілів завдано по території Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новодарівки.

Війська Росії здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Новодарівці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Поранені жінка та двоє чоловіків у Запорізькому та Пологівському районах.

Поранені жінка та двоє чоловіків поранені у двох районах області.

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