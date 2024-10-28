Росіяни атакували 10 населених пунктів Запоріжжя, є поранені

Упродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Поранені жінка та двоє чоловіків у Запорізькому та Пологівському районах.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська Росії здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Новодарівці.
264 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай.
Обстрілом з РСЗВ ворог накрив Малу Токмачку.
106 артобстрілів завдано по території Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новодарівки.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.