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Через нічний обстріл у Харкові постраждали семеро людей, серед них є неповнолітня

У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

Через нічний обстріл у Харкові постраждали семеро людей, серед них є неповнолітня
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС

У ніч на 28 жовтня у Харкові через російський обстріл постраждали семеро людей, у тому числі і неповнолітня дівчина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"На даний момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16-ти років", – написав він у телеграмі. 

Також у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Харкова

Є й більш детальна інформація щодо вечірнього обстрілу. Кількість постраждалих зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському. Зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто. 

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському  районі тривають аварійно-рятувальні роботи на 9-типоверхівці.

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