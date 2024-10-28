У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

У ніч на 28 жовтня у Харкові через російський обстріл постраждали семеро людей, у тому числі і неповнолітня дівчина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"На даний момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16-ти років", – написав він у телеграмі.

Також у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Харкова

Є й більш детальна інформація щодо вечірнього обстрілу. Кількість постраждалих зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському. Зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто.

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на 9-типоверхівці.