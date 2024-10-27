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Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами

Є руйнування, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами
Дніпропетровщина, наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія протягом дня атакувала два райони Дніпропетровської області, є руйнування.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ворожим прицілом сьогодні були два райони Дніпропетровщини. Від ранку не вщухали обстріли у Нікопольському районі. На населені пункти агресор скидав боєприпаси із БПЛА, скеровував дрони-камікадзе та важку артилерію", - написав він у Telegram.

У Нікеополі понівечені інфраструктура, підприємство, дві п'ятиповерхівки та вісім приватних будинків. Потрощені надвірні й господарські споруди, три гаражі. Зачепило лінію електропередачі і газогін.

Гучно було й у Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Які там наслідки атак, фахівці з'ясовують.

Пообіді росіяни вдарили безпілотником і по Зеленодольській громаді Криворізького району. Через що пошкодження є на території одного з підприємств. 

"На щастя, повсюди минулося без жертв і постраждалих", - додав Лисак.

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