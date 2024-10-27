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Генштаб: на фронті відбулися 84 бої, найбільше атак росіян – на Курахівському і Покровському напрямках

На Торецькому росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки і Нью-Йорка.

Генштаб: на фронті відбулися 84 бої, найбільше атак росіян – на Курахівському і Покровському напрямках
військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ведуть вогонь по російських позиціях зі 152-мм самохід
Фото: EPA/UPG

Станом на 16.00 27 жовтня відбулися 84 бойових зіткнення. 

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, від артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Блешня, Вороб'ївка Чернігівської області; Кореньок, Басівка, Новеньке, Ободи, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Велика Берізка, Старикове, Лісне, Степанівка, Чернацьке Сумської області. Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів по районах Степного, Біловодів, Басівки та Юнаківки, що на Сумщині, загалом скинувши 12 авіаційних бомб.  

Противник завдав ударів і по своїй території – ідеться про Курську область. По ній окупанти завдали 15 авіаційних ударів, застосувавши 18 авіабомб.  

На Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, наші захисники відбили атаки росіян.  

На Куп’янському противник 13 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Шість боєзіткнень ще тривають. 

На Лиманському загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.  

На Краматорському загарбники здійснили дві штурмові дії за підтримки армійської авіації поблизу Оріхово-Василівки.  

На Торецькому росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та Нью-Йорка, де Сили оборони відбили чотири атаки. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддають райони Олександро-Калинового та Романівки.

На Покровському противник вже здійснив 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Крутого Яру та Селидового. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили десять атак противника. 

Продовжуються бої поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогодні відбили 19 атак окупаційної армії, дві атаки тривають.

На Времівському триває атака в районі Новоукраїнки, крім того, ворог скинув чотири керовані авіаційні бомби у район Великої Новосілки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активно застосовували авіацію, так, в районі Малої Токмачки ворог скинув 12 КАБ та завдав по Білогір’ю двох ударів 40 некерованими авіаційними ракетами.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

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