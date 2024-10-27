Єрмак прокоментував ідею переговорів із Росією

Глава ОПУ сказав, що «у нашому плані записано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення стати членом НАТО».

Україна виступає проти заморожування війни, а хоче покласти їй край. Щодо переговорів із Росією, зокрема, залучення її до другого Саміту миру, то українська сторона буде готова провести захід, заручившись також підтримкою країн глобального Півдня.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав у інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

«Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Але правда, він був готовий вести переговори, виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, натомість ми хочемо покласти її край. Нас запевняють, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та захоплення території силою. Однак для того, щоб розпочати переговори, необхідно повернутися до ситуації, яка була до того, як два роки тому о четвертій ранку пролунав перший постріл російської гармати. Потім ми поговоримо про те, як повернути суверенітет до кордонів 1991 року», - заявив глава ОПУ.

За словами Єрмака, на початку листопада завершать підготовку формули миру і тоді український президент «буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу».

Єрмак підкреслив, що Україна не може збудувати пропозицію миру, «дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни».

«Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку з боку глобального Півдня для переговорів із Росією», - додав керівник Офісу Президента.

Єрмак також сказав, що «у нашому плані записано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення стати членом НАТО» і що «ми зможемо стати частиною Альянсу наприкінці війни».