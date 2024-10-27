За тиждень РФ застосувала проти Украни понад 1100 КАБів і близько 20 ракет

Російські окупанти за тиждень застосували проти України понад 1100 КАБів, близько 20 ракет та понад 560 ударних БпЛА.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави", — зазначає президент.
Володимир Зеленський висловив вдячність тим, хто "щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів. Які надають допомогу й завжди на захисті життя".
Україна посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога та зміцнити Україну для захисту цивільного населення від російського терору.
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