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За тиждень РФ застосувала проти Украни понад 1100 КАБів і близько 20 ракет

Росія завдає по Україні удари з різних типів зброї.

За тиждень РФ застосувала проти Украни понад 1100 КАБів і близько 20 ракет
Наслідки обстрілу Дніпра
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Російські окупанти за тиждень застосували проти України понад 1100 КАБів, близько 20 ракет та понад 560 ударних БпЛА.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави", — зазначає президент.

Володимир Зеленський висловив вдячність тим, хто "щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів. Які надають допомогу й завжди на захисті життя".

Україна посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога та зміцнити Україну для захисту цивільного населення від російського терору.

  • В Дніпрі росіяни атакували одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова, під обстрілом опинилися і звичайні житлові будинки. Відомо про трьох загиблих, і серед них дитина. 
  • У Києві внаслідок російського удару загинула 14-річна дівчинка.
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