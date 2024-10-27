МЗС Фінляндії закликає ЄС інвестувати в оборону для стримування загрози з боку РФ

Фінляндія дозволила ЗСУ застосовувати отриману від Гельсінкі зброю по цілях на території РФ ще в травні 2024 року.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону для стримування загрози з боку РФ.

Про це пише DW.

"Я готова чекати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін — диктатор, який розуміє лише силу", — заявила глава фінського МЗС.

На її думку, наразі головними мішенями для РФ у рамках гібридної війни із Заходом є Німеччина і Франція. Валтонен зазначила, що там Кремль робить головний акцент на поширення дезінформації для зниження рівня підтримки України серед місцевого населення.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати лише одне: це не призведе до закінчення війни, це приведе до кінця України", — зазначила Валтонен, наголосивши на важливості підтримки України.

Вона утрималася від коментарів щодо рішення ФРН не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території Росії, однак нагадала, що міжнародне право в рамках для самозахисту не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів.

Фінляндія дозволила ЗСУ застосовувати отриману від Гельсінкі зброю по цілях на території РФ ще в травні 2024 року.