Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
ГоловнаСвіт

Сибіга закликав африканські та арабські держави протидіяти російським “вагнерівцям”

Очільник МЗС наголосив, що Росія експортує до регіону нестабільність та хаос, зокрема через діяльність в багатьох країнах Африки російських “вагнерівців”. 

Сибіга закликав африканські та арабські держави протидіяти російським “вагнерівцям”
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Каїра закликав усі відповідальні африканські та арабські держави протидіяти російським “вагнерівцям” і спробам Кремля розширити зону хаосу на Африканському континенті.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

У розмові зі своїм єгипетським колегою Бадром Абдель Ати він нагадав про безпекові загрози, які Росія створює в Африці. Сибіга наголосив, що Росія експортує до регіону нестабільність та хаос, зокрема через діяльність в багатьох країнах Африки російських “вагнерівців”. 

За його словами, російські найманці є головорізами, які не зміцнюють безпеку, а експортують небезпеку. Очільник МЗС підкреслив, що вони несуть смерть, руйнування та дестабілізацію. Міністр закликав усі африканські та арабські держави, які цінують стабільність та прогрес, обʼєднати зусилля в протидії російським спробам розширити зону хаосу та небезпеки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У вересні Reuters написало, що серед десятків найманців ПВК "Вагнер", які, ймовірно, загинули після бою з туарегами у Малі, були росіяни, які воювали в Україні, а також перед тим побували у Сирії та Лівії.

Зокрема, вдалося ідентифікувати 23 окупантів, які зникли безвісти, та ще двох, котрі потрапили у полон повстанців після засідки біля міста Тінзауатен на кордоні з Алжиром.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies