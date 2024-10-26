Сибіга закликав африканські та арабські держави протидіяти російським “вагнерівцям”

Очільник МЗС наголосив, що Росія експортує до регіону нестабільність та хаос, зокрема через діяльність в багатьох країнах Африки російських “вагнерівців”.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Каїра закликав усі відповідальні африканські та арабські держави протидіяти російським “вагнерівцям” і спробам Кремля розширити зону хаосу на Африканському континенті.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

У розмові зі своїм єгипетським колегою Бадром Абдель Ати він нагадав про безпекові загрози, які Росія створює в Африці. Сибіга наголосив, що Росія експортує до регіону нестабільність та хаос, зокрема через діяльність в багатьох країнах Африки російських “вагнерівців”.

За його словами, російські найманці є головорізами, які не зміцнюють безпеку, а експортують небезпеку. Очільник МЗС підкреслив, що вони несуть смерть, руйнування та дестабілізацію. Міністр закликав усі африканські та арабські держави, які цінують стабільність та прогрес, обʼєднати зусилля в протидії російським спробам розширити зону хаосу та небезпеки.

У вересні Reuters написало, що серед десятків найманців ПВК "Вагнер", які, ймовірно, загинули після бою з туарегами у Малі, були росіяни, які воювали в Україні, а також перед тим побували у Сирії та Лівії.

Зокрема, вдалося ідентифікувати 23 окупантів, які зникли безвісти, та ще двох, котрі потрапили у полон повстанців після засідки біля міста Тінзауатен на кордоні з Алжиром.