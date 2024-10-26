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У Пентагоні заявили, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону

США рішуче налаштовані не дати будь-якій особі використати напруженість або розширити конфлікт в регіоні.

У Пентагоні заявили, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону

Під час спілкування з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом очільник Пентагону Ллойд Остін  заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону.

Про це ідеться у заяві Пентагону.

Як зазначив речник Пентагону Пет Райдер, міністр оборони США Ллойд Остін зідзвонився з главою Міноборони Ізраїлю Йоавом Галантом, щоб отримати нову інформацію про удари армії оборони Ізраїлю по військових цілях в Ірані.

"Остін підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів безпеці та праву Ізраїлю на самооборону", — йдеться у повідомленні.

Остін також наголосив на посиленні позиції збройних сил США для захисту американського персоналу, Ізраїлю та партнерів у регіоні перед загрозами з боку Ірану та підтримуваних Іраном терористичних організацій,

США рішуче налаштовані не дати будь-якій особі використати напруженість або розширити конфлікт в регіоні.

ЦАХАЛ заявив про завершення нічних авіаударів по іранських військових об'єктах. Під час ударів відплати по Ірану брали участь десятки літаків, заправники та розвідники.

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