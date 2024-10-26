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Британія закликала Іран не відповідати на обстріл Ізраїлю

"Близькому Сходу необхідно "уникати подальшої ескалації регіону".

Британія закликала Іран не відповідати на обстріл Ізраїлю
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав Іран та Ізраїль проявити стриманість після нічної атаки ЦАХАЛ по іранських військових об'єктах. 

Про це повідомляє The Guardian.

Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку Ізраїлю, адже "Близькому Сходу необхідно "уникати подальшої ескалації регіону".

"Я чітко розумію, що Ізраїль має право захищатися від іранської агресії. Я так само чітко розумію, що нам потрібно уникати подальшої регіональної ескалації та закликати всі сторони проявити стриманість. Іран не повинен відповідати. Ми продовжуватимемо працювати з союзниками, щоб деескалувати ситуацію в регіоні", — заявив прем'єр-міністр великої Британії.

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