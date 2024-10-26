The Washington Post вперше за 36 років не підтримає жодного кандидата на президентських виборах

Американська газета The Washington Post відмовилася оголосити про підтримку одного із кандидатів на посаду президента США - вперше з 1976 року, коли редакція відкрито назвала своїм фаворитом демократа Джиммі Картера.

Як пише саме видання, рішення про завершення 36-річної традиції було ухвалено власником WP, одним із найбагатших людей планети та засновником Amazon Джеффом Безосом. При цьому у редакції вже була готова стаття, в якій розкривалося ім'я того, хто отримав підтримку медійників - і це Камала Гарріс.

Колишній редактор WP часів президентства Дональда Трампа Мартін Берон назвав рішення Безоса "боягузтвом та моментом темряви", натякаючи на гасло видання "демократія помирає у темряві". За його словами, Трамп сприйме цей факт як запрошення "і надалі залякувати мільярдера та інших власників ЗМІ".