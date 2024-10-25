ЗМІ: у МЗС Північної Кореї не чули про відправку своїх військових до РФ

Однак у разі достовірності інформації, для КНДР такі дії "відповідають міжнародному праву".

У Міністерстві закордонних справ Північної Кореї заявили, що не знають про відправку військових КНДР до Росії, але якщо це правда, то це "відповідає міжнародному праву".

Про це йдеться у заяві заступника МЗС Північної Кореї у справах РФ Кім Чон Гю, пише агенство KCNA.

За словами очільника МЗС КНДР, країна звернула увагу на "чутки про направлення військ Корейської народної армії до Росії, якими світові ЗМІ формують громадську думку".

"Міністерство закордонних справ КНДР не займається безпосередньо справами Міністерства національної оборони та не відчуває потреби підтверджувати це окремо. Якщо це виявиться правдою, про що говорять світові ЗМІ, я думаю, що це буде акт, який відповідає нормам міжнародного права", — наголосив північнокорейський дипломат.

Кім Чон Гю також додав, що "можуть знайтися сили, які захочуть назвати це незаконним".