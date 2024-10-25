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Південна Корея зібрала інформацію про обсяг допомоги КНДР для Росії і передасть дані НАТО

Невдовзі до РФ вирушить друга партія північнокорейських військ.

Південна Корея зібрала інформацію про обсяг допомоги КНДР для Росії і передасть дані НАТО
солдати армії КНДР
Фото: KCNA/EPA/UPG

Південна Корея представить частину своїх розвідданих посадовцям НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок, повідомляє Bloomberg. Також ці документи Сеул передав союзникам.

Відповідно до інформації розвідки, друга партія північнокорейських військ незабаром вирушить до Росії.

Перша група із 1500 бійців спецназу вже проходить підготовку на Далекому Сході РФ у межах запланованого розгортання близько 10 000 солдатів.

Також Південна Корея зібрала інформацію про обсяги військової допомоги КНДР для Росії. Так, із серпня минулого року Пхеньян відправив Москві близько 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм та 152 мм. Близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкова зброя Bulsae-4 також було вперше виявлено на полі бою в Україні.

Цифри значно перевищують деякі європейські оцінки обсягу поставок північнокорейської зброї до Росії.

  • Українська розвідка повідомила, що 23 жовтня північнокорейських солдатів зафіксували у Курській області.
  • Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
  • Опісля міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія стягнула щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні.
  • ГУР також повідомляло, що надісланих Пхеньяном солдатів росіяни комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
  • Крім цього, окупанти закріплюють по одному перекладачу на 30 військовослужбовців КНДР.
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