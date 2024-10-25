Південна Корея зібрала інформацію про обсяг допомоги КНДР для Росії і передасть дані НАТО

Південна Корея представить частину своїх розвідданих посадовцям НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок, повідомляє Bloomberg. Також ці документи Сеул передав союзникам.

Відповідно до інформації розвідки, друга партія північнокорейських військ незабаром вирушить до Росії.

Перша група із 1500 бійців спецназу вже проходить підготовку на Далекому Сході РФ у межах запланованого розгортання близько 10 000 солдатів.

Також Південна Корея зібрала інформацію про обсяги військової допомоги КНДР для Росії. Так, із серпня минулого року Пхеньян відправив Москві близько 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм та 152 мм. Близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкова зброя Bulsae-4 також було вперше виявлено на полі бою в Україні.

Цифри значно перевищують деякі європейські оцінки обсягу поставок північнокорейської зброї до Росії.