ЗМІ: Китай введе нові санкції на постачання дронів до Росії

Міністерство торгівлі Китаю повідомило про посилення обмежень щодо нелегального експорту військових товарів до Росії.

Про це повідомляє CNBC.

Як пише видання, новими обмеженнями Китай намагається зобразити свою нейтральність щодо війни в Україні.

Зокрема, запровадження санкцій "чітко сигналізують про те, що китайські лідери чутливі до критики Заходу" щодо того, що експорт з країни "підтримує на плаву російську військову економіку".

Крім того, Китай оприлюднив закон про експортний контроль за товарами подвійного призначення, який набуде чинності 1 грудня. Це є наслідком того, що США наклали санкції на дві китайські компанії за те, що вони нібито допомагали Росії створювати ударні безпілотники дальнього радіусу дії.

Нові правила запровадять систему ліцензування експорту товарів подвійного використання, а також створять перелік обмежених товарів, при цьому експортери таких товарів повинні будуть розкривати кінцевих користувачів і цільове використання експортованих товарів.

"Після кризи в Україні Китай зробив кілька заяв про контроль над безпілотниками і чітко заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях", - заявив на прес-конференції представник міністерства торгівлі Хе Ядун

Він додав, що правоохоронці посилили перевірку ліцензій на експорт дронів і посилили перевірки "нелегального експорту". До слова, у тексті нового закону про експортний контроль Китаю не згадуються конкретні країни.

Співпраця Росії з Китаєм