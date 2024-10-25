ЗМІ: Китай введе нові санкції на постачання дронів до Росії

Міністерство торгівлі Китаю повідомило про посилення обмежень щодо нелегального експорту військових товарів до Росії.
Про це повідомляє CNBC.
Як пише видання, новими обмеженнями Китай намагається зобразити свою нейтральність щодо війни в Україні.
Зокрема, запровадження санкцій "чітко сигналізують про те, що китайські лідери чутливі до критики Заходу" щодо того, що експорт з країни "підтримує на плаву російську військову економіку".
Крім того, Китай оприлюднив закон про експортний контроль за товарами подвійного призначення, який набуде чинності 1 грудня. Це є наслідком того, що США наклали санкції на дві китайські компанії за те, що вони нібито допомагали Росії створювати ударні безпілотники дальнього радіусу дії.
Нові правила запровадять систему ліцензування експорту товарів подвійного використання, а також створять перелік обмежених товарів, при цьому експортери таких товарів повинні будуть розкривати кінцевих користувачів і цільове використання експортованих товарів.
"Після кризи в Україні Китай зробив кілька заяв про контроль над безпілотниками і чітко заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях", - заявив на прес-конференції представник міністерства торгівлі Хе Ядун
Він додав, що правоохоронці посилили перевірку ліцензій на експорт дронів і посилили перевірки "нелегального експорту". До слова, у тексті нового закону про експортний контроль Китаю не згадуються конкретні країни.
Співпраця Росії з Китаєм
- У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
- Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.
- Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
- Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
- Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.