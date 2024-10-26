Reuters: Китайські хакери атакували телефони, пов'язані з кампанією Гарріс

Китайські хакери, які зламали систему Verizon, атакували телефони людей, пов'язаних з кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.
Про це повідомляє Reuters.
За повідомленнями агенства, мішенню хакерів стали також кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і його напарник Джей Ді Венс.
Водночас, кампанія Трампа не підтвердила, що телефони Трампа і Венса були атаковані.
Про кібератаку на кампанію Камали Гарріс Reuters стало відомо від анонімного джерела.
Найбільша телекомунікаційна компанія США Verizon заявила, що їй відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії і зібрати розвідувальну інформацію, компанія додала, що співпрацює з правоохоронними органами.
- Напередодні у ЗМІ зазначали, що китайські хакери могли прослуховувати телефони та отримувати інформацію про користування різними мережами та сервісами з боку кандидата на посаду президента США Дональда Трампа та його партнера на виборах Джей Ді Венса.