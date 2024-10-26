Reuters: Китайські хакери атакували телефони, пов'язані з кампанією Гарріс

Напередодні компанія Verizon заявила, що їй відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії.

Китайські хакери, які зламали систему Verizon, атакували телефони людей, пов'язаних з кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленнями агенства, мішенню хакерів стали також кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і його напарник Джей Ді Венс.

Водночас, кампанія Трампа не підтвердила, що телефони Трампа і Венса були атаковані.

Про кібератаку на кампанію Камали Гарріс Reuters стало відомо від анонімного джерела.

Найбільша телекомунікаційна компанія США Verizon заявила, що їй відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії і зібрати розвідувальну інформацію, компанія додала, що співпрацює з правоохоронними органами.