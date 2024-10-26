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Китайські хакери отримали доступ до телефонів Трампа та Венса

Дані республіканських кандидатів могли потрапити до зловмисників з Піднебесної.

Китайські хакери отримали доступ до телефонів Трампа та Венса
Фото: Stock

Кіберзлочинці, пов'язані з Китаєм, могли прослуховувати телефони та отримувати інформацію про користування різними мережами та сервісами з боку кандидата на посаду президента США Дональда Трампа та його партнера на виборах Джей Ді Венса.

Як зазначає BBC, низка джерел в американських спецслужбах підтверджують, що республіканці стали ціллю хакерів. Проте лише ними атака не обмежилася: зловмисники могли отримати доступ до комунікації і представників протилежного табору - штабу демократів Камали Гарріс та Тіма Волза.

Попри це, в оточенні Трампа поквапилися звинуватити саме політичних суперників у ймовірному витоку даних, стверджуючи без жодних доказів, що це "спроба завадити президенту повернутися до Білого дому".

Департамент юстиції США, ФБР та Агенція з безпеки інфраструктури поки офіційно не підтвердили, що жертвами кібератаки стали саме політики, проте заявили про те, що несанкціонований доступ до комунікаційних мереж було здійснено "особами, діяльність яких тісно пов'язана з Китайською Народною Республікою".

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