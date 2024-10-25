FATF продовжила призупинення членства Росії в організації

"Усі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних ризиків, які виникають з обходом заходів, вжитих проти Російської Федерації, з метою захисту міжнародної фінансової системи", - заявили у FATF.

пленарне засідання FATF у жовтні 2024 року

За підсумками пленарного засідання FATF, яке тривало упродовж 21-25 жовтня організація продовжила призупинення членства Росії.

Про це йдеться на сайті FATF.

У цій дні тривали обговорення питань щодо відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.

«Призупинення членства Російської Федерації продовжує діяти. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних ризиків, які виникають з обходом заходів, вжитих проти Російської Федерації, з метою захисту міжнародної фінансової системи», - йдеться у підсумках засіданні організації.

Крім цього, FATF внечла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар та Ліван до списку юрисдикцій, що підлягають посиленому моніторингу.