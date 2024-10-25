США планують встановлювати на кораблях ВМС ракети для Patriot, — Reuters

США планують оснастити свої бойові кораблі ракетами-перехоплювачами систем ППО Patriot через занепокоєня, що Китай розгорне гіперзвукову зброю для потоплення суден у Тихому океані.

Про це пише Reuters з посиланям на коментарі двох високопосадовців з американського оборонного сектору.

Як зазначає високопоставлений посадовець, йдеться про розміщення на борту кораблів ВМС США ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), які є на озброєнні армії США.

Таким чином військові США випереджатимуть прогрес Китаю у галузі ракетних технологій, зокрема використання гіперзвукової зброї.

Інтеграція ракет-перехоплювачів виробництва компанії Lockheed Martin з протиракетною обороною кораблів відбувається на тлі напруги в Індо-Тихоокеанському регіоні, у той час, як Китай швидко модернізує свої війська, а також після успішної роботи протиракетної оборони за допомогою Patriot в Україні та на Близькому Сході.

За інформацією експертів, зараз є "великий інтерес" з боку іноземних урядів на ракети-перехоплювачі й армія США хоче подвоїти їхнє виробництво в найближчі роки.

За словами ще одного джерела агентства, США обрали ключовим союзником Японію як місце для спільного виробництва ракет до Patriot, а Lockheed Martin хоче створити нову виробничу лінію для головок самонаведення у штаті Флорида.

До слова, PAC-3 MSE вже збивав маневрові гіперзвукові ракети в Україні. У ВМС США вважають, що ракети-перехоплювачі могли б додати ще один рівень захисту до їхніх протиракетних систем, які не були випробувані в боях проти такої гіперзвукової зброї.

Сам боєприпас PAC-3 MSE важить приблизно 300 кг, а вартість однієї ракети становить 4 мільйони доларів США за одиницю.

Китай уже розробив величезний арсенал протикорабельних балістичних ракет, включаючи DF-21D, так звану "вбивцю авіаносця", і протикорабельні боєголовки для своєї балістичної ракети середньої дальності (IRBM) DF-26.

Його DF-27, який, за твердженням Пентагону, може досягати відстані до 8000 км, схоже, використовує аеродинамічну боєголовку, яка може маневрувати, щоб ухилитися від оборони або легше вразити рухому ціль.