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Уряд США схвалив продаж Тайваню РЛС та ППО на $2 млрд

Штати дозволяють продаж системи NASAMS та супутнього обладнання за 1,16 млрд доларів, а також РЛС на 828 млн доларів. 

Уряд США схвалив продаж Тайваню РЛС та ППО на $2 млрд
Система протиповітряної оборони NASAMS
Фото: mil.in.ua

Сполучені Штати Америки погодили продаж Тайваню радіолокаційних станцій та системи протиповітряної оборони NASAMS на майже 2 мільярди доларів США.

Як пише пресслужба Агентства зі співробітництва в галузі безпеки міністерства оборони США (DSCA), йдеться про дозвіл на продаж трьох NASAMS та супутнього обладнання за 1,16 млрд доларів. Головним підрядником буде компанія Raytheon, розташована в Андовері, що у штаті Массачусетс. 

Також Тайваню продадуть локаційні станції AN/TPS-77 та AN/TPS-78 на суму 828 млн доларів із запасів ВПС США.

Дозвіл на продаж надали у відповідь на прохання Тайванського економічного і культурного представництва у США Можливі угоди не порушують американські закони та не зашкодять боєздатності ЗС США.

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж.

"Запропонований продаж покращить спроможність одержувача протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом сприяння здібностям одержувача захищати свій повітряний простір, забезпечувати регіональну безпеку та підвищувати сумісність із Сполученими Штатами через програму NASAMS. Одержувачу не складе труднощів прийняти цю техніку до своїх збройних сил", – йдеться у повідомленні Агентства. 

Також там уточнили, що продаж обладнання не змінить основний військовий баланс у регіоні.

  • Сполучені Штати є важливим спонсором і постачальником зброї для Тайваню. Штати зобов’язані, згідно із національним законодавством, надати острову засоби для захисту ‒ попри відсутність офіційних дипломатичних зв’язків, що викликає постійне незадоволення Пекіна.
  • Наприкінці вересня стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню.
  • Раніше президент США Джо Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань. Водночас Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".
  • Нещодавно США схвалили продаж запчастин до військових літаків Тайваню приблизно на $228 мільйонів.
  • У червні Державний департамент США схвалив можливий продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму приблизно 360 мільйонів доларів.
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