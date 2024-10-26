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ЗМІ: Ізраїль розпочав удар відплати по Ірану (оновлено)

У Тегерані чули вибухи, а у Сирії працювала ППО.

ЗМІ: Ізраїль розпочав удар відплати по Ірану (оновлено)
Фото: EPA/UPG

За інформацією CNN, Ізраїль розпочав військову операцію, що має стати відплатою за масштабний балістичний удар з боку Ірану, завданий 1 жовтня.

Державні медіа ісламської республіки повідомили про вибухи, які було чути у Тегерані. Ймовірні цілі ударів розташовані на захід від столиці країни.

Також про роботу системи протиповітряної оборони по "ворожих об'єктах" поблизу Дамаска повідомили наближені до сирійської влади ЗМІ.

Оновлення. Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила, що завдає "високоточних ударів по військових об'єктах Ірану" та попередила, що її сили "повністю мобілізовані". Сполучені Штати стверджують, що не беруть участі в операції.

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