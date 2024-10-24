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Ізраїльські військові використовували палестинців як живий щит у Газі, - СNN

Вони були вимушені заставляти палестинців входити в потенційно заміновані будинки та тунелі першими.

Ізраїльські військові використовували палестинців як живий щит у Газі, - СNN
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Газа.
Фото: Israel Defense Forces

Ізраїльські військові були вимушені заставляти палестинців входити в потенційно заміновані будинки та тунелі в Газі, щоб не наражати на небезпеку своїх військових.

Про це повідомляє CNN.

За словами військовослужбовця Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і п’ятьох колишніх ув’язнених,  вони стали жертвами такої практики. 

Солдат розповів, що його підрозділ утримував двох палестинських в'язнів з явною метою використовувати їх як живі щити для дослідження небезпечних місць.

"Ми сказали їм увійти в будівлю перед нами, - пояснив він.  - Якщо будуть якісь міни-пастки, вони вибухнуть, а не ми". Солдат пояснив, що спочатку його підрозділ, використовував стандартизовані процедури перед тим, як увійти в підозрілу будівлю: відправляв туди собаку або пробивав дірку в стіні танковим снарядом або броньованим бульдозером.

Breaking the Silence надав CNN три фотографії, на яких ізраїльські військові використовують палестинців як живий щит у Газі.

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