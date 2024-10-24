Україна закликає Португалію сприяти поверненню українців додому

90% українців, які виїхали за кордон через війну, – це жінки та діти

Україна закликає Португалію підтримати ініціативи з повернення українців додому.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"90% українців, які виїхали за кордон через війну, – це жінки і діти. Створення умов для їх повернення додому є одним з ключових пріоритетів Уряду України", – йдеться в повідомленні.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про програми для підтримки економічної активності жінок, такі як гранти на створення власного бізнесу, програми із перенавчання та професійного зростання. Зокрема, Міністерка закликала Португалію долучитися до Skills Alliance, який Україна запустила спільно із партнерами у червні під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

"За останніми даними ООН, 6,4 мільйона людей виїхали за кордон через війну. 90% з них – жінки з дітьми. Створення умов для повернення наших людей додому – те, над чим ми активно працюємо як Уряд. І за кожної нагоди просимо партнерів про підтримку цих зусиль. Зокрема, закликаємо доєднатися до наших грантових програм для створення чи розвитку бізнесу, аби у жінок була мотивація повертатися і створювати в Україні власний бізнес. Закликала також Португалію долучитися до Skills Alliance, який підтримали вже 50 країн, організацій та представників бізнесу. Мета цієї ініціативи – за три роки перенавчити 180 тисяч українців", – зазначила Свириденко.

Вона також підкреслила важливу роль, яку українські жінки відіграють під час повномасштабної війни. Міністерка зазначила, що спроможність жінок та очолюваних ними компаній є основою стійкості економіки.

Щоб підтримати жіноче лідерство, Мінекономіки з ініціативи Першої леді Олени Зеленської запустило інформаційну кампанію "Звісно, зможеш!". Її мета – скоротити гендерний розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%. За словами Свириденко, у Португалії гендерний розрив в оплаті праці нині на рівні 13,1% і це є прикладом наслідування для України.