Bloomberg: США просять G-7 розглянути санкції щодо російського паладію та титану

США попросили союзників із "Групи семи" розглянути можливість запровадження санкцій проти російського паладію і титану.

Про це пише Bloomberg.

За словами обізнаного у цьому питанні джерела, представники адміністрації Байдена озвучили таку пропозицію під час зустрічі заступників міністрів фінансів G-7, яка нещодавно відбулася у Вашингтоні.

Такі члени G-7 як Німеччина, Франція та Італія потребуватимуть підтримки інших 24 країн Євроcоюзу для цих санкцій.

Одна з головних проблем цієї ідеї полягає в тому, що Європа залежить від металів і в минулому не виявляла бажання їх санкціонувати. Паладій є ключовим елементом у комп’ютерних мікросхемах і каталітичних нейтралізаторах для автомобілів, тоді як титан широко використовується від літаків до медичних імплантатів.

США вже внесли російський титан у чорний список, але купують паладій, адже метали є ключовими сировинними ресурсами для всього, починаючи від каталітичних нейтралізаторів і напівпровідників до літаків. Тому західні уряди обережно припиняють поставки, побоюючись розбурхати світові ринки та порушити власні ланцюжки поставок.

Західні країни довго боролися зі своїм підходом до санкцій на російські метали. Через чутки про те, що обмеження можуть накласти на паладій, ціна на нього зросла на 12% у грудні. Сталося це після того, як Велика Британія ввела санкції на купівлю деяких російських металів. Раніше цього року США та Велика Британія ввели обмеження на торгівлю російськими алюмінієм, міддю та нікелем.

Санкції проти титану стануть відповіддю на вересневу ідею Путіна про обмеження експорту нікелю, титану і урану у відповідь на санкції Заходу.

На російську компанію "Норнікель" припадає близько 40% світового виробництва, і цю частку ринку важко замінити швидко.

Для Євросоюзу поставки обох металів з Росії є критичними, особливо титану, який використовується в авіації.