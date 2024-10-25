ООН погрожує "кліматичною катастрофою", якщо лідери не боротимуться з викидами

До кінця століття середня температура на планеті зросте на 3 градуси замість норми у 1,5.

Згідно зі звітом Організації Об'єднаних Націй, нинішня світова політика щодо проблеми глобального потепління призведе до зростання середньої температури на планеті на понад 3 градуси Цельсія до кінця століття, що може запустити "каскад загрозливих явищ".

Як пише Reuters, у 2015 році країни-підписанти Паризької кліматичної угоди погодилися, що нормальним показником потепління до початку 22-го століття буде 1,5 градуса. Проте вуглецеві викиди не лише не скорочуються, а продовжують зростати і сягнули у 2023 році рекордних 57,1 гігатонн в еквіваленті вуглекислого газу.

В ООН звинувачують держави "Великої двадцятки" в тому, що вони не досягли прогресу у боротьбі з потеплінням та фактично провалюють свою стратегію, розраховану до 2030 року. "Або лідери боротимуться з викидами, або кліматична катастрофа неминуча", - попереджають експерти.