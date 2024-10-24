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Справу Монголії передають до Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду

"Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата визнала за необхідне передати питання до Асамблеї держав-учасниць", - наголосили у суді.

Справу Монголії передають до Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду
Президент РФ Володимир Путін відвідує Монголію, 3 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Через те, що Монголія не співпрацювала під час арешту і видачі Володимира Путіна, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду передає питання до Асамблеї держав-учасниць, пише «Інтерфакс-Україна».

«Не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, і не видавши його Суду, Монголія не виконала прохання Суду про співпрацю в цьому відношенні всупереч положенням Римського статуту, тим самим завадивши Суду здійснювати свої функції та повноваження в значенні статті 87(7) Статуту. Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата визнала за необхідне передати питання до Асамблеї держав-учасниць», - йдеться у повідомленні МКС.

Палата попереднього провадження наголосила, що "особистий імунітет, включно з імунітетом глав держав, не може бути оскаржений у МКС, і відмова від нього не потрібна". Вона також нагадала, що держави-учасниці Римського статуту й ті, хто визнає юрисдикцію МКС, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, які підпадають під дію ордерів, незалежно від їхнього офіційного становища або громадянства. 

  • Російський диктатор отримав запевнення, що під час візиту до Монголії 3 вересня його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.
  • Путін відвідав Монголію для святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями". 
  • Опісля прокурор МКС Карім Хан, коментуючи відмову Улан-Батора виконати норми Міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна, сказав, що це не є трагедією. Хан розповів, що в разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати покладені зобов'язання є алгоритм реагування.
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