Справу Монголії передають до Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду

"Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата визнала за необхідне передати питання до Асамблеї держав-учасниць", - наголосили у суді.

Через те, що Монголія не співпрацювала під час арешту і видачі Володимира Путіна, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду передає питання до Асамблеї держав-учасниць, пише «Інтерфакс-Україна».

«Не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, і не видавши його Суду, Монголія не виконала прохання Суду про співпрацю в цьому відношенні всупереч положенням Римського статуту, тим самим завадивши Суду здійснювати свої функції та повноваження в значенні статті 87(7) Статуту. Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата визнала за необхідне передати питання до Асамблеї держав-учасниць», - йдеться у повідомленні МКС.

Палата попереднього провадження наголосила, що "особистий імунітет, включно з імунітетом глав держав, не може бути оскаржений у МКС, і відмова від нього не потрібна". Вона також нагадала, що держави-учасниці Римського статуту й ті, хто визнає юрисдикцію МКС, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, які підпадають під дію ордерів, незалежно від їхнього офіційного становища або громадянства.