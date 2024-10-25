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На Херсонщині за добу росіяни поранено п'ятьох людей

Ударів зазнали 24 населені пункти та місто Херсон.

На Херсонщині за добу росіяни поранено п'ятьох людей
Ілюстративне фото
Фото: Wikimapia

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область, ударів зазнали 24 населені пункти та обласний центр. П'ятеро людей дістали поранень є руйнування житла та інфраструктури.  

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Софіївка, Берислав, Зеленівка, Томина Балка, Нововоронцовка, Чорнобаївка, Лозове, Комишани, Новодмитрівка, Качкарівка, Розлив, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Антонівка, Томарине, Дар'ївка, Інгулець, Бургунка, Придніпровське, Садове, Інженерне та Новотягинка", - написав він у Telegram.

Російські військові поцілили по критичній інфраструктурі, вежі стільникового зв'язку, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку та 32 приватні будинки. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Учора російські окупанти вбили двох мешканців Херсонщини. Семеро людей - поранені.

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