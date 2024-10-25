ЗМІ: Росія надсилала хуситам дані для ударів по цивільних суднах

У Кремлі хотіли "насолити" Сполученим Штатам на Близькому Сході.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на низку власних джерел стверджує, що російська сторона передавала дані супутникової розвідки єменським хуситам для здійснення ракетних та дронових ударів по цивільних торговельних кораблях у Червоному морі.

Співпраця Кремля з терористами мала посередників у вигляді представників іранського Корпусу вартових ісламської революції. Метою була дестабілізація ситуації у регіоні та "зв'язування" сил Сполучених Штатів.

Цікаво, що зрештою хусити декілька разів влучали у судна, які здійснювали перевезення з російських портів, зокрема, транспортуючи нафту в рамках діяльності антисанкційного "тіньового флоту".

Раніше ЗМІ вже отримували інформацію про те, що Кремль торгував зброєю з терористами-хуситами, проте про наведення їх на цілі за допомогою розвідданих йдеться вперше.