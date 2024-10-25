«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
ЗМІ: Окрім США і Німеччини, шлях України до НАТО блокують ще 5 країн
ЗМІ: Окрім США і Німеччини, шлях України до НАТО блокують ще 5 країн
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Росія надсилала хуситам дані для ударів по цивільних суднах

У Кремлі хотіли "насолити" Сполученим Штатам на Близькому Сході.

ЗМІ: Росія надсилала хуситам дані для ударів по цивільних суднах
Фото: Facebook

Видання The Wall Street Journal із посиланням на низку власних джерел стверджує, що російська сторона передавала дані супутникової розвідки єменським хуситам для здійснення ракетних та дронових ударів по цивільних торговельних кораблях у Червоному морі.

Співпраця Кремля з терористами мала посередників у вигляді представників іранського Корпусу вартових ісламської революції. Метою була дестабілізація ситуації у регіоні та "зв'язування" сил Сполучених Штатів.

Цікаво, що зрештою хусити декілька разів влучали у судна, які здійснювали перевезення з російських портів, зокрема, транспортуючи нафту в рамках діяльності антисанкційного "тіньового флоту".

Раніше ЗМІ вже отримували інформацію про те, що Кремль торгував зброєю з терористами-хуситами, проте про наведення їх на цілі за допомогою розвідданих йдеться вперше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies