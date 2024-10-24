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Гутерреш на саміті BRICS закликав до встановлення справедливого миру в Україні

"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - сказав генсек.

Гутерреш на саміті BRICS закликав до встановлення справедливого миру в Україні
Антоніу Гутерреш на саміті BRICS у Росії
Фото: скриншот відео

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив на зустрічі країн BRICS і закликав до встановлення справедливого миру в Україні, пише «Голос Америки».

Генсек вказав на необхідність поважати «суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність всіх держав».

"В усьому світі нам потрібен мир. Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - сказав Гутерреш.

Генсек ООН відзначив, що держави, які присутні на саміті, представляють майже половину населення планети. Він відзначив їхню прихильність «багатосторонності та міжнародному розв'язанню проблем».

«Потрібна спільнота націй, яка працює як одна глобальна сім’я, щоб подолати глобальні виклики», - сказав Гетерреш і наголосив, що жодна група чи то жодна країна не можуть діяти поодинці або ізольовано.

  • МЗС України відреагувало на участь генсека ООН у саміті. Міністерство заявило, що це "неправильний вибір, який не сприяє справі миру, натомість лише шкодить репутації ООН".
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