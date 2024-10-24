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Норвегія виділяє Україні $105 млн на енергетику

Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.

Норвегія виділяє Україні $105 млн на енергетику
Прапор Норвегії

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та уряд Норвегії надалі поглиблюють співпрацю задля відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у релізі ПРООН.

Так, Норвегія виділяє Україні 1,1 млрд норвезьких крон (105 млн доларів США) на відновлення енергогенеруючих потужностей. 

Зазначається, що цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. У межах такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими. 

Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.

"Постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до гострої потреби у збільшенні виробництва електроенергії. На ринку відчувається дефіцит обладнання такого типу. Тому угода з ПРООН є дуже важливою для підтримки України цієї зими", - заявив  міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Раніше також повідомлялося, що уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро.

 

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