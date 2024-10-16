Норвегія виділяє пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро

Уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро.

Про це під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде, пише Укрінформ.

"Ми виділили 6,4 млн євро від уряду Норвегії, щоб підтримати Україну", — сказав міністр.

За словами міністра, Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі.

"Що є незмінним – це підтримка України та її інтеграція в НАТО. Ми боремося не лише за Україну, а і за нас. У нас у всіх є неприємний досвід з Росією і їй не можна довіряти, а ми хочемо жити в мирі", — наголосив Еспен Ейде.