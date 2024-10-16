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Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро

Литва – одна з найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну.

Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс анонсував новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, пише Укрінформ.

"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15.4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", — заявив Ландсберґіс.

За словами Ландсберґіса, Литва стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну.

Крім того, Ландсберґіс підтримав Мирний план Володимира Зеленського.

"Мирний план Зеленського – дуже реалістичний. У нас є можливості поставити зброю, у нас є можливості усунути усі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень. Також у нас є можливості надати гарантії безпеки Україні, для того, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного дня, як це було у минулі роки", — зазначив очільник литовського МЗС і наголосив на невідкладності дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по військовим об’єктам РФ.

"Відкладання прийняття цього рішення у 2014 році привело нас до подій 2022 року. Якщо ми будемо відкладати рішення, буде світова криза", — наголосив Ландсберґіс.

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