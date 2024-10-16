Ізраїль заявив, що завдав удару по складу зброї “Хезболли” в Бейруті

Авіаудар стався всього за кілька годин після запевнень США, що ізраїльські атаки на ліванську столицю послабляться.

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по цілям у Бейруті вперше майже за тиждень, пише Bloomberg.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару вранці в середу по підземному сховищу зброї в південному передмісті ліванської столиці ‒ оплоті бойовиків угруповання "Хезболла", яку підтримує Іран. Авіаудар стався всього за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Лівану заявив, що США запевнили його ‒ ізраїльські атаки на Бейрут послабляться.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, атака у Бейруті сталася після авіаударів у південному та східному Лівані, унаслідок яких за ніч загинули 14 людей. Раніше ізраїльські військові заявили, що перехопили близько 50 снарядів, випущених "Хезболлою".

Події підкреслюють високу напруженість після кількох днів інтенсивних обмінів. За даними Агентства ООН у справах біженців, Ізраїль наказав людям на чверті території Лівану переїхати, і 1,2 мільйона людей було переміщено внаслідок конфлікту.

Ще більше ‒ близько 1,9 мільйона ‒ було переміщені у Смузі Гази через війну з терористами ХАМАСу, яких також підтримує Тегеран.