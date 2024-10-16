У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
ГоловнаСвіт

Ізраїль заявив, що завдав удару по складу зброї “Хезболли” в Бейруті

Авіаудар стався всього за кілька годин після запевнень США, що ізраїльські атаки на ліванську столицю послабляться.

Ізраїль заявив, що завдав удару по складу зброї “Хезболли” в Бейруті
Ізраїльська армія завдає авіаударів по південному передмістю Бейрута
Фото: EPA/UPG

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по цілям у Бейруті вперше майже за тиждень, пише Bloomberg.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару вранці в середу по підземному сховищу зброї в південному передмісті ліванської столиці ‒ оплоті бойовиків угруповання "Хезболла", яку підтримує Іран. Авіаудар стався всього за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Лівану заявив, що США запевнили його ‒ ізраїльські атаки на Бейрут послабляться.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, атака у Бейруті сталася після авіаударів у південному та східному Лівані, унаслідок яких за ніч загинули 14 людей. Раніше ізраїльські військові заявили, що перехопили близько 50 снарядів, випущених "Хезболлою".

Підписуйтесь на наш Google News

Події підкреслюють високу напруженість після кількох днів інтенсивних обмінів. За даними Агентства ООН у справах біженців, Ізраїль наказав людям на чверті території Лівану переїхати, і 1,2 мільйона людей було переміщено внаслідок конфлікту.

Ще більше ‒ близько 1,9 мільйона ‒ було переміщені у Смузі Гази через війну з терористами ХАМАСу, яких також підтримує Тегеран. 

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін раніше попередили ізраїльських міністрів, що США, можливо, доведеться обмежити потоки зброї до Ізраїлю, якщо він не допускатиме більше гуманітарної допомоги на палестинський анклав.
  • Ізраїль посилив атаки на ХАМАС в Газі останніми днями. За даними від теругруповання, за останні 24 години вбили 65 палестинців.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила раніше про затримання трьох членів елітного загону Хезболли “Радван” після того, як виявила їх у тунелі на півдні Лівану під час наземного наступу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies