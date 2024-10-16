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FT: ЄС дотримується терміну заборони продажу нових автомобілів на бензині з 2035 року

У листопаді у Європарламенті відбудуться тематичні слухання.

FT: ЄС дотримується терміну заборони продажу нових автомобілів на бензині з 2035 року
Volkswagen розглядає можливість закриття заводів у країні вперше за свою 87-річну історію
Фото: EPA/UPG

Брюссель дотримується своїх суперечливих планів щодо обмеження двигунів внутрішнього згоряння в ЄС з 2035 року, незважаючи на сильний тиск з боку автомобільної промисловості щодо пом’якшення правил, пише Financial Times.

Видання посилається на матеріали, підготовлені для єврокомісара з питань клімату Вопке Хукстри напередодні тематичних парламентських слухань у листопаді. У документах йдеться, що ЄС “не може і не повинен відмінити” свій план заборонити продаж нових автомобілів, що працюють на викопному паливі. 

Закон, оголошений у 2021 році, зазнав критики з боку європейських виробників автомобілів на тлі боротьби з падінням продажів електромобілів і гострою конкуренцією з боку китайських виробників. За винятком Renault, усі великі європейські виробники автомобілів цього року висловили занепокоєння щодо прибутків. Volkswagen, найбільший роботодавець у приватному секторі Німеччини, розглядає можливість закриття заводів у країні вперше за свою 87-річну історію.

Галузева організація Acea також попередила, що сектор може зіткнутися зі штрафами на мільйони євро, коли наступного року набудуть чинності суворіші правила, спрямовані на скорочення загальних викидів від автомобілів у Європі на 15% порівняно з базовим рівнем 2021 року.

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Італія закликала Європейську комісію скасувати заборону, Франція прагне більшої “гнучкості” у її застосуванні, а коаліційний уряд Німеччини виступає за збереження двигунів внутрішнього згоряння для автомобілів, які працюють на альтернативному, екологічно чистому паливі.

Адольфо Урсо, міністр промисловості Італії, попередив минулого місяця, що заборона на двигуни внутрішнього згоряння в 2035 році загрожує “кризою” для європейського автомобілебудування.

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