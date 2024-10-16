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У Швейцарії відбудеться конференція з питань протимінної діяльності в Україні

Участь у заході візьмуть понад 60 представників країн та міжнародних організацій.

У Швейцарії відбудеться конференція з питань протимінної діяльності в Україні
Україну на конференції представлятиме Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Упродовж 17 та 18 жовтня у м.Лозанна, що у Швейцарії відбудеться щорічна Конференція з питань протимінної діяльності в Україні.  Її співорганізаторами виступають Швейцарія та Україна. 

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки. 

Відкриє конференцію в Лозанні Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд. Участь у заході візьмуть понад 60 представників країн та міжнародних організацій. Зокрема, Україну представлятиме перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко

Також будуть представники Швейцарії, Хорватії, Камбоджі, Японії, США та інші. 

Цей захід стане продовженням торішньої Міжнародної донорської конференції з питань гуманітарного розмінування в Україні, яка проходила у Хорватії та зібрала представників 43 держав світу. 

Як повідомила Юлія Свириденко, за рік Україна виконала величезну роботу у сфері протимінної діяльності. Зокрема. прийняла Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року та Оперативний план. 

"Конференція в Лозанні, яку підтримали більше ніж 60 країн та міжнародних організацій, — це важливий крок для координації зусиль, спрямованих на розмінування України. Ми очікуємо привезти із Лозанни як фінансову підтримку, так і нове обладнання для розмінування", – зазначила міністерка. 

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