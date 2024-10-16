У Швейцарії відбудеться конференція з питань протимінної діяльності в Україні

Упродовж 17 та 18 жовтня у м.Лозанна, що у Швейцарії відбудеться щорічна Конференція з питань протимінної діяльності в Україні. Її співорганізаторами виступають Швейцарія та Україна.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Відкриє конференцію в Лозанні Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд. Участь у заході візьмуть понад 60 представників країн та міжнародних організацій. Зокрема, Україну представлятиме перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також будуть представники Швейцарії, Хорватії, Камбоджі, Японії, США та інші.

Цей захід стане продовженням торішньої Міжнародної донорської конференції з питань гуманітарного розмінування в Україні, яка проходила у Хорватії та зібрала представників 43 держав світу.

Як повідомила Юлія Свириденко, за рік Україна виконала величезну роботу у сфері протимінної діяльності. Зокрема. прийняла Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року та Оперативний план.

"Конференція в Лозанні, яку підтримали більше ніж 60 країн та міжнародних організацій, — це важливий крок для координації зусиль, спрямованих на розмінування України. Ми очікуємо привезти із Лозанни як фінансову підтримку, так і нове обладнання для розмінування", – зазначила міністерка.