Крім інших, зможуть отримувати ваучери громадяни старше 35 років, які мають страховий стаж не менше 10 років.

Розширили перелік осіб, які зможуть отримати ваучери на навчання від держави.

Як йдеться у повідомленні Міністерства економіки, відомство розробило законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання». Його підтримав уряд на засіданні 15 жовтня.

Хто зможе отримати ваучери на навчання:

учасники бойових дій, незалежно від дня звільнення з військової служби;

внутрішньо переміщені особи (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);

особи з інвалідністю (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);

громадяни старше 35 років, які мають страховий стаж не менше 10 років. Наразі діє обмеження на отримання ваучерів для людей старше 45 років зі страховим стажем менш як 15 років.

Крім того, безробітні, які проходить професійне навчання, зможуть отримувати матеріальну допомогу на період такого навчання. Її розмір та порядок надання має визначити Кабінет Міністрів.

Вони також зможуть присвоїти/підтвердити професійні кваліфікації в акредитованих кваліфікаційних центрах, з компенсацією витрат на проживання та проїзд.

За даними міністерства, від початку цього року ваучерами на навчання скористалися вже понад 20 тисяч громадян на загальну суму понад 220 млн грн. Це більше ніж за весь минулий рік. Найбільший попит спостерігаютьо на навчання за такими професіями, як кухар, водій, медичні професії.

На початку жовтня розширили перелік професій і спеціальностей, для яких передбачені ваучери на безкоштовне навчання.