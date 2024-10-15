300 тисяч втрачених дітей

300 тисяч наших юних громадян ми втратили просто зараз. Це звучить так, як має звучати. Як вирок нашій системі освіти та державній комунікації зі складних питань.

На жаль – це майже втрачені нами назавжди діти українських біженців.

На щастя (як би дико це не звучало) – це не плюс триста тисяч до вже втрачених з 2022 року дітей, а переважно саме ці діти. Чому зараз міністр озвучує ці цифри так, аби вони звучали настільки страшно?

Тому міністр освіти відверто маніпулює, аби цифра робила з Міносвіти жертву, а не причину. Насправді, справа в тому, що цього навчального року більшість наших родин в евакуації за кордоном мали прийняти складне рішення: продовжувати дистанційне навчання в своїх школах тут або просто кидати його, повністю зосередившись на навчанні по місцю евакуації. Важлива деталь: діти вже навчаються в іноземних школах та українське дистанційне навчання – це скоріш данина своїм школам, зв’язок з Батьківщиною та спроба не втратити мову та історію, як базис ідентичності.

Проте, хто стискався з дистанційним навчанням в подібній ситуації, знає, що воно за два роки стало тягарем як вчителям тут, так і дітям там. Валіза без ручки: і кинути жаль і тягнути нема сил. Чому? Тому, що в нас немає ніякого системного дистанційного навчання, адаптованого до реалій. Все, що використовують школи або частково позичено з періоду карантинів, або взагалі про позашкільну індивідуальну освіту.

Здавалось, міністр освіти за цей час мав привести до ладу систему дистанційного навчання для українських дітей за кордоном з урахуванням реальності. Наприклад, прийняти за факт оцінки європейських шкіл з переносом в українські атестати за умови заліку з української мови, літератури та історії. Трьох предметів, які зберігають ідентичність та роблять з українців українців. Єдиних трьох предметів, яких немає ні в якому вигляді за кордоном і які дійсно потрібні українським дітям.

Але, ні. Міністерство зосередилось на розробці утопічної платформи повноцінного дистанційного навчання, яке нікому не потрібне. Не будуть наші діти в Польщі, Чехії, Франції (і далі по списку) навчатись у місцевих школах та одночасно повноцінно в українській. Це – утопія, самообман. Тому, власне, перед родинами постав вибір. Вибір, до якого їх привело Міносвіти.

У підсумку, мало що платформа не готова, ми вже через впертість та відірваність від реалій чергового міністерства втратили 300 тисяч дітей. Просто уявіть, що в кількості ми втратили дітей більше за мешканців Рівного. Або Луцька. Або купи українських міст та містечок.

Проте головний винуватець з трибуни верховної ради знову робить з себе жертву, а депутати шокують нас реальністю.

Але правильне запитання, яке має бути поставлене: як будуть покарані винні та що можна зробити прямо зараз допоки не пізно. І якщо щодо винних в мене впевненість в їх абсолютній безкарності (знов чомусь і знову знов), то що робити ясно.

Відмовитись від красивих, але відірваних від життя ідей та швидко запровадити курси мови, літератури та історії для дітей в евакуації. Не онлайн начитку лекцій, а саме уроки онлайн. Де взяти вчителів теж ясно. Весь актив з окупованих територій тут (а частково в евакуації в ЄС). Це – актив, який може, хоче та здатен працювати.

Ну й врешті прийняти за факт з перенесенням в українські атестати оцінок європейських шкіл. Все. Цього буде досить, аби якщо не повернути дітей, то не втратити в майбутньому своїх українців. А їм – залишитись українцями. Свідомо та з українською освітою. Це – менше, що можна зробити без жодних витрат та глобальних змін. А вже потім рухатись далі. В реальності, а не відриваючись від неї. Тоді, можливо, наступного року ми почуємо про повернення до України 300 тисяч дітей. Бо інакше шокуюча цифра буде лише зростати, а ми. – втрачати. Всі ми.