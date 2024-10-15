Право на доступ до персональних даних про себе: як реалізувати та захистити?

Чинне законодавство, а саме стаття 32 Конституції України та Закон України «Про захист персональних даних», передбачає право особи ознайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Доступ до інформації про себе – це важливий елемент демократичного суспільства. Йдеться про можливість людини отримати доступ до своїх персональних даних, які обробляються державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.

Фото: Кабмін

Це право закріплене також в Загальному регламенті захисту даних (GDPR) ЄС, з яким Україна прагне гармонізувати своє законодавство. Так, у Верховній Раді України на розгляді зараз перебуває нова редакція Закону України «Про захист персональних даних» (реєстр. № 8153 від 25.10.2022 р.), яка максимально відобразила новели цього Загального регламенту.

Зазначу, що доступ до власних персональних даних – це основа для захисту своїх прав. Це також забезпечує прозорість у відносинах із державними органами й приватними компаніями та є важливим для формування довіри до них, захисту особистої інформації.

Водночас, не важко здогадатися, що порушенням права на доступ до персональних даних є відмова в наданні такого доступу або надання неповної інформації та копій документів.

Яка роль Офісу Омбудсмана у захисті цього права? Роз’яснюю.

Офіс Омбудсмана України відіграє ключову роль у захисті права на доступ до персональних даних про себе. Відповідно до законодавства, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, здійснюю парламентський контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних. Тому, якщо Вам відмовили у доступі до персональних даних про себе – Ви можете звернутися до Офісу Омбудсмана.

Наприклад, щодо права на доступ до інформації про себе до нашої інституції у 2022 році надійшло 200 повідомлень, у 2023 році – 190 повідомлень, а за 9 місяців 2024 року – 108 повідомлень. На жаль, не всі знають куди звертатися і загалом про реалізацію цього права, тому варто проводити інформаційні кампанії.

Окрім цього, усвідомлення своїх прав допомагає уникати зловживань і захищати свою інформацію від неправомірного використання.

Подання запиту на доступ до власних персональних даних: що варто знати?

Вимоги до запиту визначені у Законі України «Про захист персональних даних».

Суб’єкт персональних даних, окрім випадків, установлених законом, має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними. Умова для цього – зазначення в запиті інформації про прізвище, ім’я та по батькові, місця проживання (перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит.

Якщо ж право все-таки порушили, як діє Офіс Омбудсмана?

До мене, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, звернувся громадянин щодо порушення посадовими особами компанії з продажу та технічного обслуговування автомобілів вимог Закону України «Про захист персональних даних».

У межах здійснення провадження, працівники нашої інституції вжили заходи щодо надання заявникові доступу до своїх персональних даних, зокрема, запитуваної інформації, що стосувалася отримання відомостей та відповідних документів про власний транспортний засіб заявника.

Також автосалону роз’яснили порядок доступу суб’єктів персональних даних до своїх персональних даних з метою запобігання аналогічних ситуацій.

Таким чином, за реагування Секретаріату Уповноваженого, право заявника на доступ до своїх персональних даних поновлене.

Отже, право на доступ до персональних даних про себе – невід’ємна складова прав людини в Україні. Офіс Омбудсмана відіграє важливу роль у його захисті, а громадяни мають усвідомлювати своє право для забезпечення власної безпеки та захисту в умовах сучасного інформаційного суспільства.