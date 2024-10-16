Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Опитування: 80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП)
Опитування: 80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП)
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
В Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта
В Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу знищили майже 1500 окупантів

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 672 850 солдатів.

Сили оборони за добу знищили майже 1500 окупантів
Український військовий
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони знищили 1450 окупантів, 9 ворожих танків, 29 артилерійських систем, 78 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 672 850 (+1450) осіб,
  • танків ‒ 8997 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17969 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19459 (+29) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17050 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26732 (+78) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3441 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies