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Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 388 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 5  авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці та Левадному.

263 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 

116 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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