Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Запоріжжя

116 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці та Левадному.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 388 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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