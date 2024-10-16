Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Запоріжжя

Упродовж доби окупанти завдали 388 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці та Левадному.
263 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
116 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.