Сумський державний університет став лідером серед українських вишів у престижному рейтингу

Британське видання Times Higher Education оприлюднило свій рейтинг університетів світу на 2025 рік. До переліку з понад 2 тисяч вишів потрапили 17 закладів освіти з України.
Несподіваним лідером став Сумський державний університет - він опинився у категорії 801+, увійшовши до чільної тисячі. Інші ВНЗ класифіковано на місцях 1501+. Зокрема у списку:
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Національний університет "Львівська Політехніка";
- Національний авіаційний університет;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Ужгородський національний університет;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Експерти під час визначення місць у рейтингу враховували такі критерії як якість викладання, умови для досліджень та міжнародна відкритість.
Найкращим університетом світу дев'ятий рік поспіль визнано британський Оксфорд. На другому місці - Массачусетський технологічний інститут, а замикає чільну трійку американський Гарвард.