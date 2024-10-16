Сумський державний університет став лідером серед українських вишів у престижному рейтингу

У списку з понад 2 тисяч вишів Україна представлена 17-ма позиціями.

Британське видання Times Higher Education оприлюднило свій рейтинг університетів світу на 2025 рік. До переліку з понад 2 тисяч вишів потрапили 17 закладів освіти з України.

Несподіваним лідером став Сумський державний університет - він опинився у категорії 801+, увійшовши до чільної тисячі. Інші ВНЗ класифіковано на місцях 1501+. Зокрема у списку:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний університет "Львівська Політехніка";

Національний авіаційний університет;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Ужгородський національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Експерти під час визначення місць у рейтингу враховували такі критерії як якість викладання, умови для досліджень та міжнародна відкритість.

Найкращим університетом світу дев'ятий рік поспіль визнано британський Оксфорд. На другому місці - Массачусетський технологічний інститут, а замикає чільну трійку американський Гарвард.