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Сумський державний університет став лідером серед українських вишів у престижному рейтингу

У списку з понад 2 тисяч вишів Україна представлена 17-ма позиціями.

Сумський державний університет став лідером серед українських вишів у престижному рейтингу
Фото: sumdu.edu.ua

Британське видання Times Higher Education оприлюднило свій рейтинг університетів світу на 2025 рік. До переліку з понад 2 тисяч вишів потрапили 17 закладів освіти з України.

Несподіваним лідером став Сумський державний університет - він опинився у категорії 801+, увійшовши до чільної тисячі. Інші ВНЗ класифіковано на місцях 1501+. Зокрема у списку:

  • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Національний університет "Львівська Політехніка";
  • Національний авіаційний університет;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Ужгородський національний університет;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Експерти під час визначення місць у рейтингу враховували такі критерії як якість викладання, умови для досліджень та міжнародна відкритість. 

Найкращим університетом світу дев'ятий рік поспіль визнано британський Оксфорд. На другому місці - Массачусетський технологічний інститут, а замикає чільну трійку американський Гарвард. 

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