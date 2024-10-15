Поліція підозрює харківянина у зловживанні впливом на працівників ВЛК та ТЦК

У Харкові правоохоронці підозрюють чоловіка у зловживанні впливом на посадових осіб військо-лікарської комісії (ВЛК) та працівників ТЦК.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні порушник запропонував 52-річному знайомому допомогу у “вирішенні питання” з оновленням даних у ТЦК та отриманні відстрочки від мобілізації”, - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний сказав, що завдяки знайомству може вплинути на рішення членів ВЛК та працівників ТЦК, але вартість послуги складає 6 тис. доларів.
Згодом підозрюваний повідомив клієнту, що той має надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, які потрібні для оформлення документів. Втім, спочатку треба перерахувати завдаток у сумі 4 тис. доларів в криптовалюті.
Правоохоронці затримали чоловіка одразу після одержання від “замовника” копії документів та після надання вказівок щодо переведення коштів.
- На Черкащині поліція заявила про викриття посадовця РТЦК та його спільниці на хабарництві.
- У Одесі викрили схему "заробітку" через систему "Оберіг". Співробітник Малиновського РТЦК та СП організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.