Поліція підозрює харківянина у зловживанні впливом на працівників ВЛК та ТЦК

У Харкові правоохоронці підозрюють чоловіка у зловживанні впливом на посадових осіб військо-лікарської комісії (ВЛК) та працівників ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні порушник запропонував 52-річному знайомому допомогу у “вирішенні питання” з оновленням даних у ТЦК та отриманні відстрочки від мобілізації”, - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний сказав, що завдяки знайомству може вплинути на рішення членів ВЛК та працівників ТЦК, але вартість послуги складає 6 тис. доларів.

Згодом підозрюваний повідомив клієнту, що той має надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, які потрібні для оформлення документів. Втім, спочатку треба перерахувати завдаток у сумі 4 тис. доларів в криптовалюті.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після одержання від “замовника” копії документів та після надання вказівок щодо переведення коштів.