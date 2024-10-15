На Дніпропетровщині постраждали від російських обстрілів вагітна жінка і чотирирічний хлопчик

У Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждали вагітна жінка та чотирирічний хлопчик.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, обох забрали до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Це наслідки ворожої атаки на Марганецьку громаду. В цілому ворог тероризував район протягом усього дня. Потерпали також Нікополь, Червоногригорівська і Мирівська громади. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією", - повідомив очільник області.

Лисак, додав, що є руйнування: пошкоджені інфраструктура і підприємство, шість приватних будинків, одна господарська споруда знищена, а чотири – потрощені. Також побиті три надвірні споруди, екскаватор, газогін і лінії електропередач.