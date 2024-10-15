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На Дніпропетровщині постраждали від російських обстрілів вагітна жінка і чотирирічний хлопчик

Потерпілих забрали до лікарні.

На Дніпропетровщині постраждали від російських обстрілів вагітна жінка і чотирирічний хлопчик
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 15 жовтня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

У Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждали вагітна жінка та чотирирічний хлопчик. 

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, обох забрали до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Це наслідки ворожої атаки на Марганецьку громаду. В цілому ворог тероризував район протягом усього дня. Потерпали також Нікополь, Червоногригорівська і Мирівська громади. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією", - повідомив очільник області.

Лисак, додав, що є руйнування: пошкоджені інфраструктура і підприємство, шість приватних будинків, одна господарська споруда знищена, а чотири – потрощені. Також побиті три надвірні споруди, екскаватор, газогін і лінії електропередач.

  • 14 жовтня упродовж дня армія РФ продовжувала обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини. Пошкоджена рекреаційна інфраструктура.
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