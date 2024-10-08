У центрі комплектування Одеси викрили схему "заробітку" через систему "Оберіг"

Один із співробітників за 4-7 тисяч доларів корегував дані військовозобов’язаних і робив їх "непридатними".

У Одеському РТЦК викрили схему уникнення від мобілізації

У Одесі викрили схему "заробітку" через систему "Оберіг". Співробітник Малиновського РТЦК та СП організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Про це повідомили у ДБР та в Офісі генпрокурора.

Із березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг», змінював інформацію в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

За 4-7 тисяч доларів США він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.

Нещодавно трьом посадовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті повідомили про підозру у корупції. Вони дистанційно "допомагали" оновити дані за гроші.