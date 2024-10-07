На Дніпропетровщині затримали ще двох коригувальників ракетних ударів по області

Зрадниками виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра.

Затримали ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині. Коригувальниками виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра.

Про це повідомили у СБУ.

У серпні СБУ затримали 6 учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки Росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Наразі встановлено місцезнаходження і затримано ще двох агентів цієї групи.

Фото: СБУ Один із затриманих коригувальників

Агенти діяли окремо один від одного, але «замикалися» на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі.

За його вказівкою фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також зловмисники відслідковували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.

Щоб отримати розвіддані ворожі поплічники об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували «потрібні» об’єкти. У подальшому агенти готували «звіти», які відправляли фсб у вигляді геолокацій потенційних цілей з їх детальним описом.

Контррозвідники СБУ затримали обох фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Дніпрі затримали двох агентів ФСБ. Ними виявилися 40-річний місцевий житель та його дружина, які передавали окупантам локації української ППО та вчиняли підпали на Укрзалізниці.