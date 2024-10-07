Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію

Ірина Сисоєнко була затримана цього червня, і з-під варти вийшла під заставу.

Екснардепка Ірина Сисоєнко, яка в червні отримала підозру за продаж фіктивних довідок ухилянтам, брала участь у конференції щодо реабілітації військових.

Учора вона опублікувала в Facebook інформацію про конференцію "Школа Реабілітації", і, судячи з фото, вона там виступала. Цю конференцію проводить Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації та курортології, очолювана Сисоєнко.

Фото: Ірина Сисоєнко в Facebook Ірина Сисоєнко опублікувала фото з конференції

При цьому на сайті асоціації в анонсі конференції прізвища Сисоєнко взагалі не згадали. Сисоєнко в програмі немає. Однак у соцмережах асоціації писали про її участь.

Справа Сисоєнко

Ірина Сисоєнко – народна депутатка минулого скликання від "Самопомочі". Вона входила до складу керівництва столичного інституту з питань профілактичної медицини. За даними слідства, Сисоєнко організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності. Щомісяця на цій схемі зловмисники отримували близько $100 000. Нардепку викрили на початку червня.

Суд призначив їй заставу в понад 900 000 гривень. Кошти за неї внесли одразу.