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Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію

Ірина Сисоєнко була затримана цього червня, і з-під варти вийшла під заставу. 

Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Фото: вікіпедіа

Екснардепка Ірина Сисоєнко, яка в червні отримала підозру за продаж фіктивних довідок ухилянтам, брала участь у конференції щодо реабілітації військових.

Учора вона опублікувала в Facebook інформацію про конференцію "Школа Реабілітації", і, судячи з фото, вона там виступала. Цю конференцію проводить Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації та курортології, очолювана Сисоєнко. 

Ірина Сисоєнко опублікувала фото з конференції
Фото: Ірина Сисоєнко в Facebook
Ірина Сисоєнко опублікувала фото з конференції

При цьому на сайті асоціації в анонсі конференції прізвища Сисоєнко взагалі не згадали. Сисоєнко в програмі немає. Однак у соцмережах асоціації писали про її участь.

Справа Сисоєнко

Ірина Сисоєнко – народна депутатка минулого скликання від "Самопомочі". Вона входила до складу керівництва столичного інституту з питань профілактичної медицини. За даними слідства, Сисоєнко організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності. Щомісяця на цій схемі зловмисники отримували близько $100 000. Нардепку викрили на початку червня.

Суд призначив їй заставу в понад 900 000 гривень. Кошти за неї внесли одразу. 

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