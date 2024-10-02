У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
ГоловнаЗдоров'я

“Пацієнти України”: українська система охорони здоров’я готова до реєстрації та запуску обігу медичного канабісу

Від МОЗ очікують розширення хвороб та станів, при яких дозволено вживання медичного канабісу.

“Пацієнти України”: українська система охорони здоров’я готова до реєстрації та запуску обігу медичного канабісу
Медичний канабіс
Фото: ama.com.au

Українська система охорони здоров’я готова до реєстрації іноземними виробниками перших активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), дистрибуції в аптечні заклади та доступу пацієнтів до ліків на основі медичного канабісу.

Про це повідомила пресслужба БФ “Пацієнти України”.

“Міністерство охорони здоров’я та Кабінет міністрів України ухвалили майже всі необхідні підзаконні акти для того, щоб легалізація медичного канабісу в Україні відбулася”, – повідомила виконавча директорка БФ “Пацієнти України” Інна Іваненко.

В свою чергу, народна депутатка Ольга Стефанишина закликала Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками провести консультації для бізнесу. Також вона закликала бізнес якомога швидше реєструвати ліки в Україні, оскільки цього потребують пацієнти.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Стефанишина також наголосила, що легалізація медичного канабісу – це не лише про здоров’я пацієнтів, але й про цивілізований світ, Європу та права людини. 

Народна депутатка зазначила, що ухвалений законопроєкт та нормативна база – це лише перший крок, і від МОЗ очікують розширення хвороб та станів, при яких дозволено вживання медичного канабісу, наприклад зараз ПТСР не включений в перелік. 

В майбутньому також необхідно забезпечити включення медичного канабісу до програми реімбурсації, щоб пацієнти могли отримувати його безоплатно, як це зараз відбувається в Німеччині та Канаді.

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич повідомила, що 1 жовтня в Україні запрацювала електронна інформаційна система обліку обігу медичного канабісу, і вже є перша реєстрація від аптеки з Черкас.

Водночас голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас зауважив, що жоден виробник досі не подався на реєстрацію АФІ в Україні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies