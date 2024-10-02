“Пацієнти України”: українська система охорони здоров’я готова до реєстрації та запуску обігу медичного канабісу

Від МОЗ очікують розширення хвороб та станів, при яких дозволено вживання медичного канабісу.

Українська система охорони здоров’я готова до реєстрації іноземними виробниками перших активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), дистрибуції в аптечні заклади та доступу пацієнтів до ліків на основі медичного канабісу.

Про це повідомила пресслужба БФ “Пацієнти України”.

“Міністерство охорони здоров’я та Кабінет міністрів України ухвалили майже всі необхідні підзаконні акти для того, щоб легалізація медичного канабісу в Україні відбулася”, – повідомила виконавча директорка БФ “Пацієнти України” Інна Іваненко.

В свою чергу, народна депутатка Ольга Стефанишина закликала Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками провести консультації для бізнесу. Також вона закликала бізнес якомога швидше реєструвати ліки в Україні, оскільки цього потребують пацієнти.

Стефанишина також наголосила, що легалізація медичного канабісу – це не лише про здоров’я пацієнтів, але й про цивілізований світ, Європу та права людини.

Народна депутатка зазначила, що ухвалений законопроєкт та нормативна база – це лише перший крок, і від МОЗ очікують розширення хвороб та станів, при яких дозволено вживання медичного канабісу, наприклад зараз ПТСР не включений в перелік.

В майбутньому також необхідно забезпечити включення медичного канабісу до програми реімбурсації, щоб пацієнти могли отримувати його безоплатно, як це зараз відбувається в Німеччині та Канаді.

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич повідомила, що 1 жовтня в Україні запрацювала електронна інформаційна система обліку обігу медичного канабісу, і вже є перша реєстрація від аптеки з Черкас.

Водночас голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас зауважив, що жоден виробник досі не подався на реєстрацію АФІ в Україні.