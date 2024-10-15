Також глава держави прокоментував ситуацію на Курщині.

До кінця жовтня Україна матиме нові контракти в оборонній сфері.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, щодо доручення про збільшення фінансування українського виробництва зброї доповідав 15 жовтня міністр оборони Рустем Умєров.

"Дрони, РЕБ, артилерія. Залучення інвестицій партнерів. Наші можливості. На кінець цього місяця ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому українському оборонному виробництві. І це – один із найбільш пріоритетних наших напрямків. Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме силу", - сказав глава держави.

Президент також заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ішлося про те, що ситуація на фронті непроста, але "тримаємо позиції".

"Окремо – Курська операція. Визначені завдання продовжуємо реалізовувати", - додав Зеленський.