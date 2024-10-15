Енергетичне співтовариство запевнило, що імпорт електрики в Україну буде попри ситуацію довкола Укренерго

"Імпорт енергії Україною має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року", - наголосило співтовариство.

Україна не втратить можливість імпортувати електроенергію із ЄС узимку.

Про це запевнило Енергетичне співтовариство.

Так у ЕС відреагували на появу свого листа у медіа до НКРЕКП щодо ситуації довкола Укренерго. У ньому партнери вимагають від України вирішити проблеми з відповідністю НЕК "Укренерго" європейським стандартам, писала "Європейська правда". Мова йде про неповний склад наглядової ради компанії та проблемний статут.

Якщо Україна вимог не виконає до 9 грудня, то НКРЕКП проситимуть повторно почати процедуру сертифікації для Укренерго.

Нині Енергетичне співтовариство заявило, що сертифікація НЕК як незалежного оператора системи передачі електроенергії розпочалася задовго до війни і цей процес не вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період.

"Імпорт енергії Україною має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року, коли доступ до електрики необхідний для основних послуг та суспільного добробуту", - йдеться у заяві ЕС.

Співтовариство наголосило, що приділяє "особливу увагу підтримці енергетичної стійкості України шляхом надання допомоги, пов'язаної з практичними заходами, включаючи збільшення імпорту електроенергії та ремонт інфраструктури".