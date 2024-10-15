Енергетичне співтовариство запевнило, що імпорт електрики в Україну буде попри ситуацію довкола Укренерго

Україна не втратить можливість імпортувати електроенергію із ЄС узимку.
Про це запевнило Енергетичне співтовариство.
Так у ЕС відреагували на появу свого листа у медіа до НКРЕКП щодо ситуації довкола Укренерго. У ньому партнери вимагають від України вирішити проблеми з відповідністю НЕК "Укренерго" європейським стандартам, писала "Європейська правда". Мова йде про неповний склад наглядової ради компанії та проблемний статут.
Якщо Україна вимог не виконає до 9 грудня, то НКРЕКП проситимуть повторно почати процедуру сертифікації для Укренерго.
Нині Енергетичне співтовариство заявило, що сертифікація НЕК як незалежного оператора системи передачі електроенергії розпочалася задовго до війни і цей процес не вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період.
"Імпорт енергії Україною має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року, коли доступ до електрики необхідний для основних послуг та суспільного добробуту", - йдеться у заяві ЕС.
Співтовариство наголосило, що приділяє "особливу увагу підтримці енергетичної стійкості України шляхом надання допомоги, пов'язаної з практичними заходами, включаючи збільшення імпорту електроенергії та ремонт інфраструктури".
- На початку вересні голову Укренерго Володимира Кудрицького звільнили. Натомість його посаду обійняв Олексій Брехт.
- Критики очільника Укренерго стверджували, що його усунули за зрив робіт із захисту підстанцій від російських обстрілів. Незалежні члени наглядової ради компанії, які після демісії Кудрицького оголосили про свою відставку, також стверджують, що Укренерго забезпечило належний захист об'єктів високовольтної мережі від російських атак. Подробиці про ситуацію довкола кадрових питань компанії\ читайте у матеріалі "Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж".
- До речі, на захист Кудрицького перед його звільненням виступили посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Арвід Тюркнер і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Інес Роша. Вони заявили, що звільнення непокоїть «з погляду узгоджених зобов'язань України з корпоративного управління, включно із суверенним гарантованим фінансуванням від міжнародних фінансових установ, спрямованим на Укренерго».
- Опісля голова наглядової ради НЕК "Укренерго" Даніель Доббені та член ради Педер Андреасен подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень. Вони зробили це, бо вважали рішення про дострокове звільнення Кудрицького політично вмотивованим.